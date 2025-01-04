Ночью в Ленобласти уничтожили БПЛА

В ночь на 4 января в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

"В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен. Разрушений и пострадавших нет", - написал Дрозденко.

Через пять часов после сообщения губернатора в Министерстве обороны России заявили, что за ночь над территорией России были уничтожены 16 украинских беспилотников, среди них один в Ленобласти. Также по одному БПЛА сбили в Белгородской и Псковской областях. Десять беспилотников уничтожили в Брянской области. Еще три - в Смоленской.

Напомним, перед Новым годом губернатор Дрозденко поручил руководителям инфраструктурных предприятий усилить меры безопасности, в том числе и по противодействию атакам БПЛА.

Константин Леньков