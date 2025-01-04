В аэропорту Пулково  вводили ограничения на взлет и посадку самолетов

В петербургском аэропорту Пулково утром 4 января в течение двух часов действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Запрет на взлет и посадку самолетов действовал с 7:45 до 10:15. Ограничения объяснялись обеспечением безопасности полетов. "В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 ВС, совершавших рейсы в Пулково", - указано в сообщении представителя Росавиации.

В Telegram-канале аэропорта Пулково также говорится, что из-за вводившегося временного запрета на вылет и посадку самолетов в расписание могут вноситься изменения. В воздушной гавани просят пассажиров следить за изменениями на табло и обращаться в авиакомпании.

Напомним, в ночь на 4 января губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об обнаружении и уничтожении БПЛА над территорией региона.

фото ЗАКС.Ру