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Новости 11:45

В аэропорту Пулково  вводили ограничения на взлет и посадку самолетов

фото ЗакС политика В аэропорту Пулково  вводили ограничения на взлет и посадку самолетов

В петербургском аэропорту Пулково утром 4 января в течение двух часов действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации. 

Запрет на взлет и посадку самолетов действовал с 7:45 до 10:15. Ограничения объяснялись обеспечением безопасности полетов. "В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 ВС, совершавших рейсы в Пулково", - указано в сообщении представителя Росавиации.

В Telegram-канале аэропорта Пулково также говорится, что из-за вводившегося временного запрета на вылет и посадку самолетов в расписание могут вноситься изменения. В воздушной гавани просят пассажиров следить за изменениями на табло и обращаться в авиакомпании. 

Напомним, в ночь на 4 января губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об обнаружении и уничтожении БПЛА над территорией региона. 

фото ЗАКС.Ру


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