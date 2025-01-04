Доставщики еды довели конфликт на перекрестке до стрельбы из "Добрыни"

Во Фрунзенском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о хулиганстве после дорожного конфликта между двумя доставщиками еды. Они поспорили из-за дороги, сообщает 4 января "Фонтанка".

Инцидент произошел накануне днем на перекрестке Боровой и Прилукской улиц. В полицию обратился один из участников конфликта, заявив, что водитель "Нивы Шевроле" выстрелил в него. Наряд ДПС вскоре задержал автомобиль на Московском проспекте. За рулем оказался доставщик сетевого кафе.

По предварительным данным, мужчина вступил в конфликт с курьером на электросамокате и якобы выстрелил в него из аэрозольного пистолета "Добрыня" через окно машины. Подозреваемого задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Напомним, в конце декабря суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, предпринявшего попытку наезда на сотрудника ДПС. Инспектор не пострадал, мужчине грозит срок до пяти лет.

фото: ЗАКС.Ру