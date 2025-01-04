В Госдуме предложили показывать многодетные семьи в рекламе на ТВ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил использовать образы многодетных семей в телевизионной рекламе для формирования их позитивного восприятия в обществе. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму после новогодних праздников, сообщает 4 января ТАСС.

Согласно документу, в рекламе, направленной на популяризацию многодетности, предлагается показывать семьи с тремя и более детьми. В пояснительной записке указано, что такая мера станет эффективным инструментом для повышения рождаемости и укрепления семейных ценностей.

В законопроекте подчеркивается, что позитивный образ многодетных семей должен стать нормой для России. Это, по мнению разработчиков, будет способствовать увеличению престижа многодетности наряду с улучшением уровня жизни, доступности услуг по уходу за детьми и предоставлением гарантий для таких семей.

По прогнозам, в 2025 году в России родятся 1,153 млн человек, а в 2026 году — 1,143 млн.

Напомним, в Петербурге в новогоднюю ночь родились 28 детей. Первым ребенком нового 2025 года стал мальчик весом 3940 граммов и ростом 55 сантиметров, который родился в Родильном доме № 9 в 1 час 17 минут у 19-летней петербурженки

фото: ЗАКС.Ру