В рождественскую ночь в Петербурге будут работать три автобусных маршрута

В ГУП "Пассажиравтотранс" рассказали, какие автобусы будут ездить в рождественскую ночь в Петербурге, об этом 5 января сообщили в пресс-службе предприятия.

В России будут отмечать православное Рождество с 6 на 7 января. В связи с этим круглосуточно будут курсировать автобусы по маршрутам №№ 2, 74 и 86. Также на них дополнительно направят 17 единиц подвижного состава.

Как уточняют в предприятии, в рождественскую ночь при этом интервал движения автобусов составит 30 минут.

Напомним, что в петербургском метрополитене еще в декабре 2024 года рассказывали, какие станции не будут работать в рождественскую ночь. Например, речь идет о вестибюле 2 станции "Площадь Ленина", вестибюле 1 станции "Девяткино", вестибюле 1 станции "Московская" и так далее.

Фото: ЗАКС.Ру