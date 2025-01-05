В Петербурге за год обновлено более 25 километров трамвайных рельсов

В рамках комплексной программы развития электротранспорта в 2024 году в Петербурге модернизировано более 25 километров одиночного трамвайного пути, об этом 5 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы включали замену 19 тысяч шпал, укладку 12,6 тысячи квадратных метров железобетонного покрытия и использование современных материалов для снижения уровня шума и повышения износостойкости рельсов.

Ключевым проектом стала модернизация линии на Садовой улице. Здесь за два года обновили 8,55 километра пути. В 2024 году завершены работы на участках от Суворовской площади до Инженерной улицы, а затем от Невского проспекта до Сенной площади.

Также обновлены участки на Народной улице, Новочеркасском проспекте, Дальневосточном проспекте и проспекте Просвещения. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, программа направлена на создание комфортного и экологичного общественного транспорта. В 2025 году на ремонт трамвайных сетей из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.

Напомним, что в рождественскую ночь в Петербурге на улицах будут курсировать три автобусных маршрутов под номерами 2, 74 и 86. Интервал движения составит 30 минут.

Фото: ЗАКС.Ру