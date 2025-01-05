Туристический автобус с 43 пассажирами перевернулся в Карелии

Туристический автобус перевернулся неподалеку от поселка Ляскеля в Карелии, в момент аварии в транспортном средстве находились 43 человека, об этом 5 января сообщили министр здравоохранения республики Михаил Охлопков и пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным спасателей, сейчас известно о семи пострадавших. Как рассказал Охлопков, среди них пять человек находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы переломы конечностей и травмы грудной клетки. Пассажиры автобуса – жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

На место происшествия направлены пять автомобилей скорой помощи, а также подготовлен вертолет санавиации для экстренной эвакуации.

Напомним, что перед празднованием Нового года во Всеволожском районе Ленинградской области автобус, следовавший в Петербург, столкнулся с легковым автомобилем. Пассажир легковушки погиб.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Карелия