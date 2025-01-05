Бастрыкин помог петербургской блокаднице, которую избивал собственный сын

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об избиениях сыном своей матери-блокадницы в Петербурге, об этом 5 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в СК, в социальных медиа появилась информация о том, что 86-летнюю жительницу Петербурга, которая пережила блокаду, постоянно избивает собственный сын. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье об истязании (ст.117 УК РФ).

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела и принять меры к задержанию фигуранта и решению вопроса об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что в начале декабря 2024 года Александр Бастрыкин занялся вопросом водителей бригад скорой помощи. Как рассказали в СК, в соцмедиа появилась информация о том, что им сильно задерживают зарплату.

Фото: пресс-служба СК РФ