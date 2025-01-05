В России вынесли более 5 тысяч предостережений за завышение цен на продукты в 2024 году

В 2024 году российские прокуроры направили более 5 тысяч предостережений о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты питания, об этом 5 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в России был организован ежедневный мониторинг цен. В течение года прокуроры получили свыше 700 поручений о проверках в данной сфере. По итогам этих проверок участники потребительского рынка получили предостережения за нарушение законодательства при формировании цен на продукты питания.

В 22 регионах страны прокуроры провели встречи с представителями перерабатывающих компаний, производителями сырья и крупными переработчиками молока. В результате руководителям 43 предприятий были вынесены предостережения о соблюдении федерального законодательства, включая законы о защите конкуренции и прав потребителей.

В преддверии новогодних праздников Генпрокуратура дала поручение усилить надзор за ценообразованием на товары первой необходимости.

Напомним, что в Государственной думе предложили в рекламе по телевизору показывать многодетные семьи. В пояснительной записке указано, что такая мера должна будет повысить рождаемость и укрепить семейные ценности.

Фото: ЗАКС.Ру