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Новости 16:14

Следователи возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

фото ЗакС политика Следователи возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Карельские следователи возбудил уголовное дело по факту происшествия с туристическим автобусом в Питкярантском районе Карелии, об этом 5 января сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ). По данным следствия, инцидент произошёл утром в воскресенье, 5 января, на автодороге "А-121" в районе деревни Керисюрья. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. На момент аварии в салоне находились 43 пассажира и 2 водителя. Несколько человек получили травмы.

Следователи Сортавальского межрайонного следственного отдела работают на месте происшествия. Проводится осмотр автобуса, изымаются вещественные доказательства, допрашиваются свидетели и очевидцы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что министр здравоохранения республики Михаил Охлопков заявил, что в результате произошедшего семь человек попали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Республике Карелия


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