Петербургская полиция задержала мужчину за избиение матери-блокадницы

Сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину, который, предположительно, постоянно избивал свою 86-летнюю мать, пережившую блокаду Ленинграда, об этом 5 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 3 января. В полицию обратились соседи, которые рассказали, что мужчина в очередной раз поднял руку на престарелую мать. Как выяснилось, злоумышленник к тому же угрожал ей расправой. В этот раз пенсионерка позвала соседей на помощь. Жильцы дома сообщили, что подобные случаи происходили неоднократно, однако женщина отказывалась обращаться в полицию.

Прибывший наряд задержал петербуржца, а пожилую женщину передали врачам. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством (ст.119 УК РФ). Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о причинении тяжких телесных повреждений.

Напомним, что ранее на эту ситуация обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело об истязании.

Фото: ЗАКС.Ру