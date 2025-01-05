Тоннелепроходческий комплекс "Надежда" преодолел треть пути от "Беговой" до "Каменки"

На строительстве продолжения Невско-Василеостровской линии метро от станции "Беговая" до станции "Каменка" с промежуточной станцией "Богатырская" тоннелепроходческий комплекс "Надежда" вышел на отметку 1/3 проходки двухпутного тоннеля, об этом 5 января сообщили в Telegram-канале "Подземник".

После преодоления участка под станцией "Богатырская" щит продолжает работу под Юнтоловским лесопарком. Тестовый запуск комплекса состоялся в июне 2023 года, а с 17 сентября 2024 года он работает в плановом режиме.

Работы по прокладке тоннеля продолжаются в рамках графика, отмечается в сообщении.

Напомним, что петербургский метрополитен объявил аукцион на разработку проектной документации для капитального ремонта вестибюля № 2 станции метро "Площадь Восстания".

Фото: Telegram-канал "Подземник"