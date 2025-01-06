В Петербурге отменили концерты пианистки Полины Осетинской

Концерты пианистки Полины Осетинской в Петербурге отменены по не зависящим от организаторов обстоятельствам, сообщил 5 января Telegram-канал рюмочной "Фонтанка — 69". Что именно стало причиной подобного решения, авторы не уточнили.

"Праздник, увы, не состоится", — говорится в распространенном сообщении.

Концерты были намечены на 5, 6 и 8 января. Как отметили организаторы, фестиваль был затеян с целью "сделать подарок" слушателям и поддержать артистку финансово. В связи с этим они отметили, что будут рады, если обладатели билетов не станут их сдавать или же согласятся "частично оставить потраченную сумму".

В сентябре 2022 года в Петербурге уже отменяли концерт Осетинской. В тот раз пианистка должна была исполнять Тройной концерт Людвига ван Бетховена в Большом зале Филармонии. После начала СВО она выступила с пацифистской позицией.

Фото: "Фонтанка — 69" / Telegram