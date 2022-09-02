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Новости 16:05

"Думаю, всем все ясно": В Петербурге отменили концерт Полины Осетинской

фото ЗакС политика "Думаю, всем все ясно": В Петербурге отменили концерт Полины Осетинской

Петербургская пианистка Полина Осетинская рассказала, что ее ближайшее выступление не состоится по независящим от нее причинам.

"Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в Большом Зале Филармонии Тройной концерт Бетховена.  Думаю, всем все ясно. Спасибо за внимание", - написала музыкант в своем аккаунте в социальной сети.

Организатор культурного мероприятия - Фонд содействия занятости.

В последнее время Осетинская выступает с пацифистской позицией, а в прошлом году ее имя фигурировало в письмах против политических репрессий и давления на правозащитников.

В пятницу 2 сентября также стало известно об отмене московских спектаклей режиссера Дмитрия Крымова, который после начала военной спецоперации на Украине решил не возвращаться из США в Россию.


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