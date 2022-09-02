"Думаю, всем все ясно": В Петербурге отменили концерт Полины Осетинской

Петербургская пианистка Полина Осетинская рассказала, что ее ближайшее выступление не состоится по независящим от нее причинам.
"Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в Большом Зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. Думаю, всем все ясно. Спасибо за внимание", - написала музыкант в своем аккаунте в социальной сети.
Организатор культурного мероприятия - Фонд содействия занятости.
В последнее время Осетинская выступает с пацифистской позицией, а в прошлом году ее имя фигурировало в письмах против политических репрессий и давления на правозащитников.
В пятницу 2 сентября также стало известно об отмене московских спектаклей режиссера Дмитрия Крымова, который после начала военной спецоперации на Украине решил не возвращаться из США в Россию.