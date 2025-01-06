За полтора года российские суды вынесли 620 штрафов иноагентам

В период с начала 2023 по середину 2024 года российские суды вынесли 620 штрафов за нарушения порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 6 января ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде. Общая сумма наложенных взысканий составила 25,8 млн рублей.

В частности, в 2023 году суды вынесли 368 решений о штрафах на общую сумму 15,2 млн рублей. За первую половину 2024 года было вынесено еще 252 решения по делам о нарушении порядка деятельности иноагента. В этом случае суммарно речь идет о 10,6 млн рублей.

Из указанных сумм было добровольно уплачено или же взыскано немногим менее четырех миллионов рублей. При этом в 471 случае наказанию подвергались физические лица, в 70 случаях — юридические. Должностные лица организаций были оштрафованы в 67 случаях. Пять раз взыскания налагались на иностранцев.

В конце 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о специальных рублевых счетах для иностранных агентов. Согласно документу, зачислению на счета подлежат доходы иноагентов от творческой деятельности, от аренды недвижимости и транспорта, а также поступления от вкладов и дивиденды.

Фото: ЗАКС.Ру