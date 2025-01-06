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Новости 13:58

Пользователи пожаловались на сбои в работе сайтов

фото ЗакС политика Пользователи пожаловались на сбои в работе сайтов

В России 6 января наблюдаются сбои в работе ряда интернет-сайтов, следует из данных портала Downdetector. Пользователи жалуются на проблемы с работой сайтов и приложений, в том числе банковских или же принадлежащих операторам связи.

В общей сложности речь идет о 30 сервисах. Среди прочего, сбои наблюдаются в работе сервисов МТС, "Мегафона", "Сбера", "Т-Банка", "Альфа-Банка", а также "Яндекса", "ВКонтакте", Telegram и прочих.

Проблемы у пользователей появились около 13:00. Больше всего жалоб поступило на работу МТС, их насчитывается около семи тысяч.

В конце 2024 года правительство ввело запрет на совершение звонков через интернет на телефоны. Это было сделано в рамках борьбы с мошенниками.

Фото: pixabay


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