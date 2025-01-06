Петербург получит средства на создание шести "умных" спортплощадок

В течение трех лет в Петербурге планируется обустроить шесть так называемых "умных" строительных площадок, сообщили 6 января в администрации губернатора. Глава города Александр Беглов подписал постановление об одобрении проекта дополнительного соглашения по выделению субсидии из федерального бюджета на эти цели.

Как следует из сообщения Смольного, всего в 2025-2027 годах на закупку и монтаж оборудования для шести спортплощадок планируется потратить до 27,9 млн рублей. В 2025 году будет обустроена одна площадка, она будет располагаться на территории Пушкинского района. Еще три площадки должны будут появиться в 2026 году, а оставшиеся две — в 2027 году. Их местоположение пока обсуждается комитетом по физической культуре и спорту совместно с районными администрациями.

"Умными" спортплощадками называют такие из них, которые позволяют заниматься физкультурой в любое время года. Тренажеры на них оснащены QR-кодами с информацией о правильном выполнении упражнений. Кроме того, такие площадки оснащаются бесплатным Wi-Fi.

Ранее стало известно о том, что до 2027 года Петербург получит свыше 6,2 млрд рублей в качестве субсидий на ремонт дорог.

Фото: ЗАКС.Ру