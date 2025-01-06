В Петербурге арестован таксист, не знавший о лишении прав 10 лет назад

Мировой судья участка № 12 назначил 10 суток ареста таксисту за езду без водительских прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ), сообщила 6 января глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Прав гражданин лишился еще почти 10 лет назад. При этом, согласно его уверениям, ничего об этом не знал.

Днем 5 января сотрудники ГАИ остановили Cherry Tiggo 7 pro на Косой линии Васильевского острова. За рулем автомобиля сидел Дмитрий Зайнаков. Как выяснилось, в августе 2015 года он был лишен прав в соответствии с постановлением мирового судьи в Челябинске.

В судебном заседании Зайнаков признал вину и сообщил о своем согласии с составленным протоколом. По его словам, о решении мирового судьи он ничего не знал.

В конце декабря Красногвардейский районный суд арестовал на два месяца водителя за попытку наезда на сотрудника ДПС. Произошедшее квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру