Беглов подписал постановление о выкупе здания под детский сад в МО "Звездное"

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о приобретении у застройщика здания на Среднерогатской улице в Московском районе для размещения в нем детского сада на 300 мест, рассказали в пресс-службе Смольного 7 января.

Площадь здания составит 6,13 тысячи кв. м. Отметим, в непосредственной близости от планируемого детского сада уже есть учреждение дошкольного образования - ГБДОУ Детский сад № 47. Здания расположены в ста метрах друг от друга. Рядом с будущим детским садом находятся ЖК "Крылья" и ЖК "Триумф парк".

"Объект приобретается для развития социальной инфраструктуры в микрорайоне, где ведется активное жилищное строительство", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее губернатор подписал постановление о выкупе помещения в МО "Шушары", в котором собираются обустроить современную библиотеку.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Николая Линченко