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Новости 12:31

Путин созвонился со школьницей из Горловки, мечтавшей побывать в Петербурге

фото ЗакС политика Путин созвонился со школьницей из Горловки, мечтавшей побывать в Петербурге

Президент Владимир Путин созвонился с 15-летней ученицей гимназии в Горловке (ДНР) Ариной Порхал, которая в рамках проекта "Елка желаний" загадала посетить Петербург. О телефонном звонке рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС 7 января. Во время новогодних праздников девочка успела посетить Мариинский театр, Царское Село, а также побывала на экскурсии в Законодательном собрании Петербурга. 

"В свою очередь Путин сказал, что нужно обязательно, будучи в Петербурге, сходить и в Эрмитаж. Такое посещение тоже будет обязательно организовано для нее и ее сопровождающих", - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, Порхал стала одной из трех детей, чью открытку президент выбрал в начале декабря 2024 года. Кроме мечты школьницы из Горловки, Путин пообещал исполнить желания девочки из Белгородской области, которая хотела попробовать себя в качестве пилота на авиатренажере, и школьницы из Московской области, которая мечтала посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, какие желания детей в рамках проекта "Дерево желаний" исполнит губернатор Петербурга Александр Беглов

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


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