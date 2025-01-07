Прокуратура взяла на контроль ДТП, в котором эвакуатор въехал в остановку на Пискаревском проспекте

Инцидентом, в котором водитель эвакуатора врезался в остановку общественного транспорта на Пискаревском проспекте днем 7 января, заинтересовались в прокуратуре Красногвардейского района. Ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, в которой, по предварительным данным, пострадали люди, среди них есть несовершеннолетний.

"В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, в том числе малолетний. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами", - сообщили в прокуратуре.

Ранее издание "Фонтанка" со ссылкой на очевидца писало, что автомобиль влетел в остановку после того, как у него отлетело колесо. Журналисты уточняют, что среди пострадавших может быть женщина и годовалый ребенок. И водителя, и пешеходов увезли на скорых, сообщила "Фонтанка". В пресс-службе Красногвардейского района рассказали, что женщина и ребенок госпитализированы, угрозы жизни нет.

Константин Леньков / Фото прокуратура Петербурга