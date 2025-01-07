Бастрыкин велел возбудить дело из-за ДТП на Университетской набережной

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия, в результате которого водитель такси сбил двух петербуржцев на пешеходном переходе на Университетской набережной. Петербургские следователи должны будут предоставить доклад о ходе расследования руководителю ведомства, сообщили в информационном центре СК 7 января.

"В СМИ и социальной сети сообщается, что 5 января текущего года на нерегулируемом пешеходном переходе на Университетской набережной в городе Санкт-Петербурге водитель такси, являющийся мигрантом, сбил двух местных жителей, в том числе 15-летнюю девочку. Несовершеннолетняя госпитализирована", - говорится в сообщении.

По какой именно статье Бастрыкин велел возбудить дело, в публикации СК не сообщается. Накануне, 6 января, в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 38-летний гражданин среднеазиатского государства совершил наезд на 15-летнюю девушку. Она была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Полицейские проводят проверку.

Ранее Бастрыкин велел возбудить уголовное дело на петербуржца, который истязал свою мать-блокадницу. Мужчину задержали.

Константин Леньков / Фото СК