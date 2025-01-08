В Красном Селе снова задержали подростков из-за потушенного Вечного огня

Полицейские вечером 7 января задержали двух подростков, которые, как считают силовики, потушили Вечный огонь на мемориале в Красном Селе, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В отношении родителей задержанных составлены административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП).

"При просмотре видеозаписей с камер наблюдения сотрудники полиции установили двоих несовершеннолетних, причастных к совершению указанного деяния. В этот же вечер через несколько часов по местам проживания в городе Красное Село стражами порядка были задержаны двое подростков 15 и 14 лет, которые были доставлены в отдел для разбирательства, а после переданы родителям", - говорится в сообщении МВД.

Отметим, после Нового года это уже минимум второй случай, когда в Красном Селе задерживают несовершеннолетних за затушенный Вечный огонь. Так, 5 января потушить огонь решили двое мальчиков восьми лет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру