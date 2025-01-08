Генконсульство Польши в Петербурге прекратило работу

В последний день работы генерального консульства Польши в Петербурге, 8 января, сотрудники дипмиссии сняли флаги Евросоюза и Польши, а также табличку со здания на 5-й Советской улице, передает "Фонтанка". На церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в РФ Кшиштоф Краевский.

В зону ответственности консульства входили регионы Северо-Западного федерального округа. В особняке в Центральном районе представительство Польши располагалось с 1983 года. Сейчас в России действует три консульства Польши: в Москве, Иркутске и Калининграде.

О дате прекращения работы дипмиссии в Петербурге стало известно после Нового года, 2 января. Тогда же Краевский объявил, что процесс выезда сотрудников представительства уже начался. Российский МИД анонсировал закрытие консульства в начале декабря 2024 года — дипломаты объяснили это ответной мерой на закрытие Генконсульства России в Познани.

Константин Леньков