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Новости 15:36

Бельский рассказал о планах парламента на 2025 год

фото ЗакС политика Бельский рассказал о планах парламента на 2025 год

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 8 января в своем Telegram-канале поделился планами законотворческой работы на весеннюю сессию в 2025 году. Среди обозначенных спикером направлений деятельности в качестве ключевых он выделил поддержку семей и новые льготы для родителей, социальные вопросы, помощь участникам специальной военной операции, а также решения в сфере развития города. 

Также уже весной депутаты Заксобрания начнут работу над проектом бюджета Петербурга на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. 

"Мы уверенно идем к мегаполису XXI века, а значит, парламент продолжит законодательную поддержку городских проектов. Основополагающий в этом смысле документ — бюджет-2026, и работу над ним мы начнем уже весной", - написал Бельский. 

Напомним, впервые после праздников депутаты соберутся на пленарном заседании ЗакСа 15 января. Подробнее о том, как прошло последнее заседание петербургского парламента в 2024 году - читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Бельский Александр Николаевич 




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