Володин спросил подписчиков об агрессии в видеоиграх

В январе российский парламент рассмотрит инициативу, направленную на ограничение распространения деструктивного контента в видеоиграх. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, опубликовавший сообщение в своем Telegram-канале.

По словам спикера, в парламент поступает множество обращений о том, что видеоигры часто содержат сюжеты с насилием, агрессией и пропагандой чуждых России ценностей. 72% участников опроса, размещенного в его посте, поддержали необходимость законодательных изменений. На момент публикации в опросе приняли участие более 110 тысяч человек.

Законопроект предполагает проведение экспертизы видеоигр для оценки их влияния на несовершеннолетних, обязательное информирование о содержании с помощью возрастных категорий и предупреждений, а также ограничение доступа к запрещенной информации. Кроме того, распространителей игр могут обязать идентифицировать пользователей через номер телефона или портал "Госуслуги". Документ внесли в Госдуму 12 декабря.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина