"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за мокрого снега

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедно-изморозевыми отложениями. Предупреждение будет действовать до 21:00 10 января, сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.

Местами также прогнозируется отложение мокрого снега, что может осложнить дорожную обстановку. "Желтый" уровень означает потенциально опасные погодные условия, при которых существует повышенный риск дорожных происшествий и травм среди пешеходов.

Жителей города призывают проявлять максимальную осторожность. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы минимизировать вероятность аварий.

Напомним, сегодня на набережной Фонтанки произошла утечка холодной воды. Из-за ремонтных работ временно ограничили движение автомобилей по одной полосе в направлении от Гороховой улицы к Малому Казачьему переулку.

фото: ЗАКС.Ру