В ЗакСе рассмотрят введение уголовной ответственности за продажу фальсификата

В петербургский парламент внесен проект федеральной инициативы, предлагающий установить уголовную ответственность за производство и продажу фальсифицированной продукции. Об этом 9 января сообщил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

По словам депутата, необходимость такого закона связана с тем, что в последнее время объем фальсифицированных продовольственных и детских товаров значительно вырос.

Рябоконь считает, что основной причиной распространения подделок стало стремление производителей сдерживать рост цен за счет снижения качества продукции. Кроме того, мораторий на проверки бизнеса, введенный ранее, привел к тому, что часть предпринимателей почувствовала безнаказанность.

"Фальсификация товаров вредит здоровью граждан и становится угрозой национальной безопасности", - добавил Рябоконь.

Депутат подчеркнул, что без жестких мер остановить поток некачественной продукции, заполнившей розничные сети, невозможно. Он уверен, что уголовная ответственность станет эффективным инструментом в борьбе с этим явлением.

В декабре вопрос об уголовной ответственности коснулся фальсификации протоколов общих собраний жильцов.

фото: ЗАКС.Ру