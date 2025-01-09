В Центральном и Фрунзенском районе Петербурга пожаловались на неприятный запах

Жители Центрального и Фрунзенского районов Петербурга начали жаловаться на неприятный запах, который похож на газ, мазут или бензин, об этом 9 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на читателей и пресс-службу "ПетербургГаза".

Как рассказали петербуржцы, запах почувствовали утром в четверг, 9 января. Горожане сообщали о запахе газа на перекрестке Лиговского проспекта с Расстанной улицей, а кто-то у станции метро "Площадь Александра Невского" почувствовал запах мазута или бензина. Также на неприятный запах пожаловались находящиеся рядом со станцией метро "Обводный канал".

В пресс-службе "ПетербургГаза" рассказали, что действительно получали массовые заявки о запахе из Фрунзенского и Центрального районов где-то около половины девятого утра. Там отметили, что в основном речь идет о запахе нефтепродуктов. Заявки, по словам представителей пресс-службы, обрабатываются в штатном режиме.

Напомним, что в Керченском проливе и его окрестностях до сих пор занимаются очисткой от нефтепродуктов берега после столкновения танкеров. В конце декабря за два дня на площадку для временного накопления загрязненного грунта доставили 29,5 тысячи тонн замазученного песка.

Фото: ЗАКС.Ру