После аварии с танкерами за два дня вывезли 30 тысяч тонн замазученного песка

После аварии танкеров в Керченском проливе всего за два дня на площадку для временного накопления загрязненного грунта доставили 29,5 тысячи тонн замазученного песка, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края 29 декабря.

С начала ликвидации с береговой полосы вывезли и отправили на утилизацию почти 64 тысячи тонн загрязненного грунта.

В работах 29 декабря приняли участие более 7,5 тысячи человек, включая сотрудников администраций муниципалитетов, МЧС, представителей сельских поселений, муниципальных предприятий, а также казаков, волонтеров и добровольцев. Было задействовано свыше 600 единиц техники.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря произошла авария двух танкеров, на борту которых находились 29 членов экипажа. Удалось спасти людей, но не нефтепродукты. В рамках пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин назвал "экологической бедой" последствия разлива этого топлива.

фото Оперштаба Краснодарского края