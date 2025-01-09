Три человека пострадали в аварии на трассе "Нарва" в Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области проводится проверка по факту серьезного ДТП, произошедшего 8 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

Авария случилась около 16:20 на 99-м километре автодороги "Нарва". По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Note, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали три человека, находившиеся в Nissan Note. Водитель, 46-летняя пассажирка и 10-летняя девочка были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Петербурге до вечера 10 января будет действовать "желтый" уровень опасности в связи с гололедно-изморозевыми отложениями. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы минимизировать вероятность аварий.

фото ГУ МВД по Петербургу