Пять автомобилей пострадали из-за пожара на Октябрьской набережной

Утром 9 января в Невском районе Петербурга произошел пожар, о котором в 8:07 сообщили экстренным службам. Возгорание произошло на Октябрьской набережной, вблизи пересечения с улицей Крыленко, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По уточненным данным, огонь охватил бытовку размером 3х6 метров и два торговых ларька площадью 3х5 метров каждый. В результате пожара полностью сгорела внутренняя обстановка помещений, а у пяти припаркованных рядом автомобилей частично оплавились элементы кузова.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Ликвидация пожара заняла 16 минут: огонь был потушен к 8:23. На месте работали 10 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники.

Сообщений о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, сегодня льдина с крыши дома упала на голову петербурженке. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины.

фото: ЗАКС.Ру