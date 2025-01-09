Граница Финляндии с Россией останется закрытой

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо исключил возможность открытия пунктов пропуска на границе с Россией, даже экспериментально, об этом 9 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Ситуация с закрытыми погранпереходами обсуждалась в среду, 8 января, на встрече в государственной резиденции Smolna в Хельсинки. Участие в переговорах приняли лидеры политических партий и руководители парламентских фракций.

Одной из тем обсуждения стали инциденты с повреждением подводных кабелей в Финском заливе. Орпо заявил, что угрозы, связанные с открытием границы, остаются актуальными. По его мнению, в случае возобновления работы погранпереходов Россия якобы может позволить беженцам пересекать границу без необходимых документов.

Напомним, что с ноября 2023 года Финляндия начала закрывать границу с Россией из-за наплыва мигрантов. На данный момент открыто только одно КПП, которое предназначено для грузовых поездов – КПП Вайниккала.

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