На Муринской дороге завершили строительство поликлиники

В Красногвардейском районе Петербурга завершилось строительство нового амбулаторно-поликлинического учреждения со станцией скорой помощи. Здание расположено на Муринской дороге, 70, сообщили в комитете по строительству 9 января.

Новое учреждение рассчитано на 260 посещений в смену. Четырехэтажное здание площадью 4 060 квадратных метров оснащено встроенной стоянкой для двух машин скорой помощи, двумя лифтами и лестничными клетками.

На первом этаже разместились кабинет врача-инфекциониста, женский смотровой кабинет, процедурные и прививочный кабинеты, флюорография, а также административные и санитарные помещения. Второй этаж отведен под кабинеты участковых врачей, офтальмолога, физиотерапии и ЛФК. На третьем этаже располагается дневной стационар на 13 коек, помещения диагностики и хирургический блок.

В начале января губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выкупе нежилого помещения в поселке Шушары для устройства в нем новой библиотеки с коворкингом.

фото комитета по строительству