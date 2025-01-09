Число волонтеров в Петербурге собираются увеличить с помощью федеральной субсидии

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о реализации соглашения с Федеральным агентством по делам молодежи, об этом 9 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Документ предусматривает выделение субсидии в размере 2,7 млн рублей из федерального бюджета на поддержку добровольческого движения в рамках проекта "Мы вместе" нацпрограммы "Молодежь и дети".

Средства пойдут на проведение семинаров для волонтеров, организацию тематических мероприятий и образовательного интенсива, по итогам которого будет разработана Дорожная карта развития волонтерства на 2026-2027 годы.

В рамках программы город также выделяет 3 млн рублей на софинансирование инициатив. Субсидия стала возможной благодаря победе Петербурга во Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел".

Напомним, что во вторник, 7 января, губернатор Александр Беглов подписал постановление о приобретении у застройщика здания на Среднерогатской улице для размещения в нем детского сада. Он будет рассчитан на 300 мест.

Фото: ЗАКС.Ру