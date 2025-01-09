Самозанятым предложили оплачиваемые больничные с 2026 года

Минтруд разработал законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные, на что обратила внимание "Парламентская газета" 9 января. В рамках эксперимента россияне, использующие специальный налоговый режим, смогут добровольно застраховаться от временной нетрудоспособности.

Самозанятые смогут выбрать страховую сумму — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. В случае непрерывной уплаты страховых взносов в течение шести месяцев гражданин получит право на пособие в размере 70 процентов от выбранной суммы, а по прошествии 12 месяцев — в размере 100 процентов. Размер выплаты от Социального фонда будет зависеть от продолжительности уплаты взносов и страхового стажа.

Ежемесячный взнос для страховки на 35 тысяч рублей составит 1344 рубля, для 50 тысяч — 1920 рублей. Общественное обсуждение инициативы продлится до 10 января, а эксперимент начнется в 2026 году и завершится 31 декабря 2028 года.

Напомним, в начале декабря Минздрав подготовил новый порядок оформления больничных листов, который затронет граждан с частыми случаями заболевания. Если за шесть месяцев сотрудник оформил больничный четыре и более раз, за исключением случаев ухода за больным или реабилитации, его медицинские документы будут направляться во врачебную комиссию.

фото: ЗАКС.Ру