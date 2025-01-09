В Петербурге ограничат движение в Красногвардейском и Красносельском районах

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга объявила о новых ограничениях дорожного движения, которые вступят в силу с 9-10 января, на что обратил внимание "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

В Красногвардейском районе с 9 января по 2 февраля будет закрыто движение по Уткину переулку на участке у пересечения с Заневским проспектом из-за работ по реконструкции инженерных сетей. Объезд организован через проспект Энергетиков.

В Красносельском районе с 10 января по 16 февраля будет ограничено движение на участке Земской улицы в районе Горелово (от Таллинского шоссе до дома 206 литер. А по Таллинскому шоссе) в связи с реконструкцией водопровода. Объезд будет осуществляться через Таллинское шоссе и другие прилегающие улицы.

Напомним, часть дорог в Петербурге перекрыли 21 декабря. Речь идет о Кронштадтском и Петроградском районах.

фото: ЗАКС.Ру