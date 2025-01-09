Петербургское УФАС оштрафовало "Альфа-Банк" на 350 тысяч рублей

Ненадлежащая реклама "Альфа-Банка" обернулась для кредитной организации штрафом в размере 350 тысяч рублей, сообщили 9 января в пресс-службе петербургского УФАС. Банк признали виновным в нарушении законодательства о рекламе из-за отсутствия существенной информации об условиях одной из акций организации.

"В рекламе отсутствует существенная информация об условиях акции. Реклама признана ненадлежащей. В действиях банка признано нарушение части 7 статьи 5 Закона о рекламе. <...> АО "Альфа-Банк" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФАС.

"Альфа-Банк" регулярно попадает в поле зрение антимонопольной службы из-за своей рекламы. Например, в октябре 2024 года организации назначили штраф в размере 600 тысяч рублей за рассылку предложений от банка без согласия абонентов. Летом того же года банк был вынужден приостановить распространение спорной рекламы о своих платежных стикерах. В июле 2024 года ФАС сообщил, что с начала 2023 года общая сумма наложенных штрафов на "Альфа-Банк" превысила 20 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру