Верховный суд запретил выпивать после ДТП

Водитель, ставший участником ДТП, не может употреблять алкоголь после аварии, даже если владельцы других машин не имеют претензий, или он оказался единственным участником происшествия, об этом 9 января пишет РАПСИ со ссылкой на постановление Верховного суда России.

Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Республики Карелия, которого на полтора года лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мужчина вылетел на автомобиле в кювет, а после этого выпил алкоголь. По его словам, он связался с владельцем транспортного средства, который заявил, что не имеет к нему претензий, поэтому решил выпить, однако Верховный суд с такой позицией не согласился.

Суд напомнил, что у водителей, причастных к ДТП, есть обязанности по оформлению происшествия в соответствии с правилами ОСАГО, даже если сотрудники ГИБДД на месте не присутствуют. В материалах дела отсутствовали документы, подтверждающие, что эти условия были соблюдены.

Верховный суд подтвердил, что действия водителя из Карелии были квалифицированы судами правильно, поскольку мужчина сам признал факт употребления алкоголя после аварии.

Напомним, что на трассе "Нарва" в Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим авто..

Фото: ЗАКС.Ру