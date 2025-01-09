В Петербурге ликвидировали 19 незаконных торговых точек за праздники

В праздничные дни в Петербурге провели рейды против незаконной уличной торговли. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) и Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) проверяли Центральный, Московский, Калининский, Выборгский, Адмиралтейский, Красносельский и Невский районы, сообщила 9 января пресс-служба Смольного.

Особое внимание уделили историческому центру, включая Невский проспект, набережную канала Грибоедова, Казанский и Исаакиевский соборы, а также территории у станций метро "Адмиралтейская", "Маяковская" и "Площадь Александра Невского".

В результате рейдов ликвидировали 19 незаконных торговых точек. На Дворцовой площади убрали прилавки с напитками, продуктами питания, сувенирами и рекламой экскурсий; у метро "Проспект Ветеранов" – торговые точки с трикотажной продукцией; на "Проспекте Просвещения" – продавцов елочных букетов; у "Проспекта Большевиков" – торговцев продуктами, бытовыми товарами и вязаными изделиями.

На нарушителей составили административные протоколы. В ККИ отметили, что постоянное патрулирование помогает предотвращать появление нелегальных точек.

Напомним, что в новогодние праздники специалисты Городского центра управления парковками (ГЦУП) выявили 552 автомобиля с закрытыми чем-либо номерами. Штраф за нарушение правил парковки составляет 3 тысячи рублей.

фото: ЗАКС.Ру