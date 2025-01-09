Администрация Фрунзенского района не почувствовала запах нефтепродуктов на улице

В администрации Фрунзенского района Петербурга не почувствовали никакого неприятного запаха в районе, об этом 9 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на районную администрацию и слова ее начальника отдела информации Михаила Калинина.

В районной администрации заявили, что в 11:40 у станции метро "Обводный канал" не ощущалось запаха газа или нефтепродуктов. Ситуацию лично проверил начальник отдела информации администрации Михаил Калинин.

"Здесь нет никакого неприятного запаха. Более того, сегодня в дежурную службу администрации района не поступало ни заявок, ни жалоб на неприятный запах ни около метро „Обводный канал", ни около метро „Международная". Единственное, чем пахнет сегодня во Фрунзенском районе, – это началом новой трудовой недели", – сказал Калинин.

Напомним, что утром в четверг, 9 января, петербуржцы жаловались на неприятный запах во Фрунзенском и Центральном районах. В "ПетербургГаз" подтвердили наличие жалоб.

Фото: ЗАКС.Ру