ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:30

Администрация Фрунзенского района не почувствовала запах нефтепродуктов на улице

фото ЗакС политика Администрация Фрунзенского района не почувствовала запах нефтепродуктов на улице

В администрации Фрунзенского района Петербурга не почувствовали никакого неприятного запаха в районе, об этом 9 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на районную администрацию и слова ее начальника отдела информации Михаила Калинина.

В районной администрации заявили, что в 11:40 у станции метро "Обводный канал" не ощущалось запаха газа или нефтепродуктов. Ситуацию лично проверил начальник отдела информации администрации Михаил Калинин.

"Здесь нет никакого неприятного запаха. Более того, сегодня в дежурную службу администрации района не поступало ни заявок, ни жалоб на неприятный запах ни около метро „Обводный канал", ни около метро „Международная". Единственное, чем пахнет сегодня во Фрунзенском районе, – это началом новой трудовой недели", – сказал Калинин.

Напомним, что утром в четверг, 9 января, петербуржцы жаловались на неприятный запах во Фрунзенском и Центральном районах. В "ПетербургГаз" подтвердили наличие жалоб.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама