Петриченко заявил о снижении травм на льду из-за использования соли на тротуарах

С начала года травмы из-за гололедицы получили 359 человек в Петербурге, заявил 9 января глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко на пресс-конференции в ТАСС. Это приблизительно вдвое меньше количества аналогичных инцидентов за такой же период 2024 года, следовало из его слов. По мнению чиновника, причиной этого стала обработка тротуаров противогололедными материалами.

— У нас, согласно данным, которые предоставляет городская станция скорой помощи, к сожалению, в этом году травмы, связанные с гололедом, получили 359 человек на территории Санкт-Петербурга. За аналогичный период прошлой зимы это было 795 травм. [Таким образом, сейчас количество травм] на 55 % меньше, чем в прошлом периоде. Будем так говорить, конечно это заслуга того самого противогололедного материала, соли, которые используются и применяются, и которые все-таки дают свой положительный эффект в виде устранения скользкости на пешеходных тротуарах нашего города, — поделился соображениями Петриченко.

Всего с начала 2025 года в Петербурге выпало 31,7 см снега, а с начала зимы — 83,8 см, отметил чиновник. В течение январских праздников с улиц города вывезли 138 184 кубических метров снега. Их доставили на снегоплавильные пункты, где растопили и отправили в канализацию. Всего же за сезон было вывезено 574 тысячи кубометров снега. В среднем в праздники на улицы для очистки дорог и тротуаров выходило 819 единиц уборочной техники, по ночам — 798 единиц. Также днем в среднем работали более 930 работников ручного труда, в ночную смену выходило почти по 800 человек, рассказал глава комблага.

Накануне сообщалось о том, что к уборке снега в преддверии рабочих дней привлекли более 7,3 тысячи дворников. Как следовало из данных жилищного комитета, за сутки коммунальщики израсходовали 935 тонн противогололедных материалов.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-конференция ТАСС (скриншот трансляции)