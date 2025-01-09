МЧС сообщило о 90 пожарах в Петербурге в новогоднюю ночь

Начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка рассказал, что в новогоднюю ночь пожарные совершили более 200 выездов, передает 9 января "Петербургский дневник". В городе зафиксировано 90 пожаров, из которых 84 связаны с горением мусора. Причиной пяти возгораний стало использование пиротехники, и сейчас по этим случаям работают дознаватели.

По словам представителя ведомства, число пожаров из-за пиротехники сокращается. Если раньше такие возгорания происходили в квартирах, то в этом году четыре пожара случились на балконах, а один — в автомобиле.

Литовка также напомнил, что с 19 декабря в Петербурге запрещен выход на лед городских водоемов, однако некоторые жители продолжают игнорировать запрет. Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда на лед выходят семьи с детьми и даже с колясками, что, по мнению спасателя, является крайне опасным.

Напомним, сегодня пять автомобилей и несколько торговых ларьков пострадали из-за пожара на Октябрьской набережной. Потушить возгорание удалось за 16 минут.

фото: ЗАКС.Ру