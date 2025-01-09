Суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за смертельное ДТП с лазурным автобусом

Невский районный суд Петербурга дал восемь лет колонии Ботиру Жураеву по статье о нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортного средства (п."а" ч.4 ст.264 УК РФ), об этом 9 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел в начале августа 2023 года. Судом было установлено, что обвиняемый Жураев, находясь в состоянии алкогольного опьянения и на автомобиле каршеринга, ехал по проспекту Большевиков на высокой скорости и не соблюдал ПДД – мужчина выехал на встречную полосу и игнорировал дорожные знаки. Из-за этого автомобиль врезался в лазурный автобус.

В результате случившегося пассажир автомобиля каршеринга получил травму, из-за которой он умер в Александровской больнице.

Сам Жураев свою вину в случившемся не признал. Суд отправил Ботира Жураева в колонию-поселение на восемь лет, а также запретил управлять транспортные средства сроком на два года и 11 месяцев.

Напомним, что из-за пожара, который произошел утром в четверг, 9 января, на Октябрьской набережной пострадали пять автомобилей.

Фото: ЗАКС.Ру