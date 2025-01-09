Количество пожаров на новогодних праздниках в России снизилось на 15%

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в России произошло более 6,7 тысячи пожаров, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом 9 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

За праздничные дни в результате пожаров погибли 294 человека, однако число жертв удалось снизить на 34% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Более тысячи человек были спасены. С 28 декабря пожарные службы страны перешли на усиленный режим работы. Как отмечают в ведомстве, снижение трагических случаев стало возможным благодаря профилактической и разъяснительной работе, в том числе через СМИ.

Кроме того, в праздничные дни спасатели 33 раза выезжали на происшествия на воде. В результате этих происшествий погибли 24 человека, 47 удалось спасти. Также сотрудники МЧС приняли участие в ликвидации последствий более 2,7 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых спасли более 600 человек.

Напомним, что в Петербурге в новогоднюю ночь пожарные совершили более 200 выездов. Было зафиксировано 90 пожаров, из которых 84 связаны с горением мусора.

Фото: ЗАКС.Ру