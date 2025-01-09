С 10 января авиабилеты для детей подешевеют на 50%

С 1 января 2025 года 23 российские авиакомпании предоставили 50-процентные скидки на билеты для детей, с 10 января к ним присоединятся остальные. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина, передает пресс-служба Кремля.

Глава Минтранса также поделился статистикой праздничных перевозок. Новый год на борту самолетов встретили 6 тысяч человек, а в 547 поездах дальнего следования — 128 тысяч пассажиров.

Напомним, что поток внутреннего туризма в новогодние праздники вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост соответствует общей динамике внутреннего туризма за год.

фото: ЗАКС.Ру