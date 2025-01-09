Путин пообещал посетить обновленную консерваторию в Петербурге

Завершена реставрация здания консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Министр культуры РФ Ольга Любимова доложила президенту Владимиру Путину, что сейчас идет закупка новых музыкальных инструментов для обновленного учебного заведения, транслирует 9 января пресс-служба Кремля.

Президент обратил внимание на вопрос замены инструментов, поинтересовавшись, куда делись старые. Любимова пояснила, что прежние инструменты находились в плохом состоянии и их не хватало для учебного процесса. По ее словам, струнные инструменты сохранят, а клавишные заменят из-за их быстрого износа.

Было отмечено, что реставрация позволит увеличить количество студентов, в том числе иностранных. Владимир Путин заявил о намерении посетить обновленное здание консерватории, чтобы оценить результаты реставрации.

Напомним, об окончании реставрации стало известно 29 декабря. Открытие обновленной консерватории запланировано на 2025 год.

фото с сайта Кремля