В Выборге сгорел склад фонда помощи участникам СВО

В Выборге в Ленинградской области произошёл крупный пожар на проспекте Победы, где находится склад фонда помощи участникам СВО, об этом 9 января сообщили в Telegram-канале администрации фонда "Выборгский рубеж".

Возгорание произошло в пристройке к дому №39 на проспекте Победы утром в четверг, 9 января, где ранее находился ресторан "Царская охота", а теперь склад. По данным фонда, в результате пожара выгорела обстановка, ущерб уточняется. Жители близлежащего многоквартирного дома не пострадали.

Также в канале отметили, что на месте работали оперативные службы, а сама организация продолжает работу несмотря на происшествие. Причина возгорания пока неизвестна.

Оперативные службы Ленинградской области официальных комментариев пока не давали.

Напомним, что с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в России произошло более 6,7 тысячи пожаров, что на 15% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру