ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:17

В Выборге сгорел склад фонда помощи участникам СВО

фото ЗакС политика В Выборге сгорел склад фонда помощи участникам СВО

В Выборге в Ленинградской области произошёл крупный пожар на проспекте Победы, где находится склад фонда помощи участникам СВО, об этом 9 января сообщили в Telegram-канале администрации фонда "Выборгский рубеж".

Возгорание произошло в пристройке к дому №39 на проспекте Победы утром в четверг, 9 января, где ранее находился ресторан "Царская охота", а теперь склад. По данным фонда, в результате пожара выгорела обстановка, ущерб уточняется. Жители близлежащего многоквартирного дома не пострадали.

Также в канале отметили, что на месте работали оперативные службы, а сама организация продолжает работу несмотря на происшествие. Причина возгорания пока неизвестна.

Оперативные службы Ленинградской области официальных комментариев пока не давали.

Напомним, что с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в России произошло более 6,7 тысячи пожаров, что на 15% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама