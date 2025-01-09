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Новости 18:23

Два человека погибли в ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти

фото ЗакС политика Два человека погибли в ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти

На трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленинградской области вечером 9 января произошло смертельное ДТП. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей и грузовика случилось на участке с запрещенным обгоном возле поворота на деревню Ратница, сообщает 47news.

По данным дорожной полиции, в результате аварии погибли два человека. Личности участников и обстоятельства происшествия уточняются.

Для устранения последствий на месте введено реверсивное движение. По информации сервиса "Яндекс Карты", движение на этом участке трассы затруднено в обе стороны.

Напомним, 8 января на трассе "Нарва" в Ленобласти тоже произошла авария, в результате которой серьезно пострадали три человека. Водитель, 46-летняя пассажирка и 10-летняя девочка были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

фото: ЗАКС.Ру


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