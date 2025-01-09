Хостел на Гороховой улице закрывают по требованию прокуратуры

В Адмиралтейском районе Петербурга прекратит работу хостел, располагавшийся в квартире жилого дома. Решение принято по иску прокуратуры, которая провела проверку после коллективной жалобы жильцов, сообщили 9 января в пресс-службе ведомства.

Как установили сотрудники прокуратуры, жилое помещение на Гороховой улице, 39, было переоборудовано под хостел. Информация о сдаче комнат размещалась в интернете, а заселение происходило на краткосрочной и долгосрочной основе.

Прокуратура напомнила, что использование жилых помещений для оказания гостиничных услуг запрещено законом. Такие действия нарушают права соседей на безопасные условия проживания.

По итогам проверки прокурор направил иск в суд с требованием устранить нарушения и вернуть квартире жилое назначение. Иск был удовлетворен, а надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

Напомним, в середине декабря в ходе миграционного рейда полицейские обследовали хостел на 8-й Советской и два строительных объекта на Красносельском шоссе. По итогам мероприятий в отделы полиции доставили 20 иностранных граждан.

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